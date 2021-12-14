— Ему 19 лет. Всех критикуют за нереализованные моменты. А кто у нас в каждом матче забивает? У Кости все нормально: играет, забивает. Если бы забивал в каждом матче — был бы на уровне Месси и Роналду, — рассказал Сычёв в интервью Sport24.
19-летний Тюкавин в 20 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт форварда с московским клубом истекает в 2024 году.
Московское "Динамо" с 36 очками завершило первую часть РПЛ на втором месте.
Сычев: европейские клубы приглашали игроков моего поколения, чтобы усилиться. Сейчас уровень снизился
Сычев: если бы Тюкавин забивал в каждом матче — был бы на уровне Месси и Роналду
Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"