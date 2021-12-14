Карасев: иногда возникало желание бросить судейство

Российский судья Сергей Карасев признался, что у него возникало желание бросить судейскую работу на старте карьеры.

Фото: Getty Images





В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в Премьер-лиге, — рассказал Карасёв в интервью



В нынешнем сезоне 42-летний Карасёв отработал 16 матчей в чемпионате России и Лиге чемпионов. Летом 2021 года российский арбитр обслуживал матч Суперкубка УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".



Последним матчем, который судил Карасёв, стала встреча " — Да, иногда возникало желание бросить судейство, когда я долго не мог пробиться в первый дивизион. Но это были кратковременные затмения.В итоге я пробился в первую лигу, судил хорошо и через несколько лет стал претендентом на работу в Премьер-лиге, — рассказал Карасёв в интервью РИА Новостям В нынешнем сезоне 42-летний Карасёв отработал 16 матчей в чемпионате России и Лиге чемпионов. Летом 2021 года российский арбитр обслуживал матч Суперкубка УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".Последним матчем, который судил Карасёв, стала встреча " Динамо " и " Зенита " в 18-м туре РПЛ. Встреча закончилась вничью 1:1.