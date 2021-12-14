Напомним, ранее стало известно, что в руководстве "Уфы" произошли изменения.
"Покинет ли Мурзагулов "Уфу"? Мы со Славой хорошо работали. Я надеюсь, что когда-нибудь еще будем вместе работать. Ему большое спасибо за все, он большое дело делал для футбола. Могу сказать только слова благодарности. Но скажу, что Ростислав Мурзагулов остается в системе клуба", - сказал Газизов.
"Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:2. Голами отличились Марадишвили и Керк. Незадолго до первого гола "железнодорожников" возник спорный эпизод, по итогам которого Дмитрий Баринов мог получить вторую желтую карточку, но рефери встречи Артем Любимов не увидел нарушения правил.
Поражение от "Локомотива" оставило уфимцев в зоне вылета, в активе команды Стукалова 16 очков после 18 туров. "Уфа" не выигрывает в РПЛ с октября, когда дома переиграла "Ахмат" (1:0).
Источник: ГорОбзор
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Газизов сообщил, что Мурзагулов остается в клубе, несмотря на перестановки в "Уфе"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, покинет ли клуб председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов.
Фото: ТАСС