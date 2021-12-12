Напомним, ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС для подачи жалобы на работу Любимова в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом".
"Я действительно не вижу ни малейшего смысла подавать в ЭСК РФС. Я думаю, что нашим футбольным властям надо задуматься о том, почему никто не боится и почему продолжаются такие вещи, как очевидное вопиющее судейство во втором тайме матча с "Локомотивом".
Все стараются, на одном энтузиазме работают, доказывают, что мы чего-то стоим и должны существовать в российском футболе дальше. А нас просто топят", - приводит слова Мурзагулова Sport24.
"Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:2. Голами отличились Марадишвили и Керк. Незадолго до первого гола "железнодорожников" возник спорный эпизод, по итогам которого Дмитрий Баринов мог получить вторую желтую карточку, но рефери встречи Артем Любимов не увидел нарушения правил.
Поражение от "Локомотива" оставило уфимцев в зоне вылета, в активе команды Стукалова 16 очков после 18 туров. "Уфа" не выигрывает в РПЛ с октября, когда дома переиграла "Ахмат" (1:0).
"Уфа" обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Мурзагулов: хочу поздравить арбитра с победой "Локомотива", потому что он сделал этот результат
"Уфу" просто топят". Мурзагулов - о судействе в игре с "Локомотивом"
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулова прокомментировал работу арбитра Артема Любимова в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2).
Фото: ФК "Уфа"