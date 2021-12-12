Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сочи
19:00
СпартакНе начат
П1 2X 3.6П2 3.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
23:00
ГранадаНе начат
П1 2.6X 3.05П2 3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рома
22:45
СпецияНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7

"Уфу" просто топят". Мурзагулов - о судействе в игре с "Локомотивом"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулова прокомментировал работу арбитра Артема Любимова в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2).
Фото: ФК "Уфа"
Напомним, ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС для подачи жалобы на работу Любимова в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом".

"Я действительно не вижу ни малейшего смысла подавать в ЭСК РФС. Я думаю, что нашим футбольным властям надо задуматься о том, почему никто не боится и почему продолжаются такие вещи, как очевидное вопиющее судейство во втором тайме матча с "Локомотивом".

Все стараются, на одном энтузиазме работают, доказывают, что мы чего-то стоим и должны существовать в российском футболе дальше. А нас просто топят", - приводит слова Мурзагулова Sport24.

"Уфа" уступила "Локомотиву" со счетом 0:2. Голами отличились Марадишвили и Керк. Незадолго до первого гола "железнодорожников" возник спорный эпизод, по итогам которого Дмитрий Баринов мог получить вторую желтую карточку, но рефери встречи Артем Любимов не увидел нарушения правил.

Поражение от "Локомотива" оставило уфимцев в зоне вылета, в активе команды Стукалова 16 очков после 18 туров. "Уфа" не выигрывает в РПЛ с октября, когда дома переиграла "Ахмат" (1:0).

"Уфа" обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом"

Мурзагулов: хочу поздравить арбитра с победой "Локомотива", потому что он сделал этот результат


Теги: УФА Мурзагулов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СМИ: "Динамо" попробует зимой трудоустроить Игбуна 1
"Уфу" просто топят". Мурзагулов - о судействе в игре с "Локомотивом" 2
М. Кержаков: "Зениту" было архиважно уйти на зимний перерыв лидером РПЛ
Источник: Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря 1
М. Кержаков: после первого тайма с "Динамо" ничья казалась худшим результатом для "Зенита"
"Уфа" обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Локомотивом" 3
Футболисты "Локомотива" ушли в отпуск до 14 января
Тюкавин: в ближайшие два года мечтаю стать чемпионом с "Динамо" 6
Пике: "Барселона" находится в критической ситуации. Мы должны побеждать
Макаров: для чего убирать Слуцкого из "Рубина"? Не вижу смысла 1
"Вы знаете, что здесь поле - *****?" Слуцкий раскритиковал качество газона на "Казань Арене" 2
Слуцкий: Зарема - явление в российском футболе. Она взорвала все устои 9
Смолов: как складываются отношения с Гисдолем? Не могу ответить 6
СМИ: Витория может остаться на посту главного тренера "Спартака" 22
Слуцкий: если ты не рассчитываешь на Дзюбу, он всю свою созидательную силу пустит на разрушение 13
"Сочи" анонсировал игру со "Спартаком" в стиле "Человека-паука" 2
Хави рассказал о цели "Барселоны" в нынешнем сезоне
Радимов: "Динамо" является серьезным конкурентом "Зениту" в борьбе за чемпионство 2
"Рубин" удалил аккаунты в соцсетях 5
Симеоне: на сегодня между "Атлетико" и "Реалом" есть серьезная разница
Смолов оценил игру "Локомотива" в матче с "Уфой"
"Сочи" - "Спартак". Где смотреть матч, онлайн встречи 13 декабря 4
"Показали характер, все заслуженно". Леонченко - о победе "Локомотива" над "Уфой" 1
Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над "Атлетико" и лидерство "сливочных" в Примере
Рыбус: большое число травм - главная причина неудач "Локомотива" 2
Быстров: Дзюба не псих, чтобы уезжать из "Зенита" без разрешения 12
Воронин: если "Динамо" удастся провести в таком же ритме вторую часть сезона, то мы станем чемпионами 9
Источник: "Ювентус" хочет арендовать Икарди с правом выкупа
Фанаты "Легии" напали на футболистов в автобусе клуба после очередного поражения 6
Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии
Все новости
-