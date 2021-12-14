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Колосков: Витория не заслужил увольнения

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу увольнения Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: РБК
Почётный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков выразил мнение насчёт увольнения главного тренера "Спартака" Руя Витории.

"Мое мнение, надо было дать ему до конца доработать. Эта чехарда в "Спартаке", которая продолжается из года в год ни к чему хорошему не приведет. Тренер, не проработавший в клубе трех лет, ничего не успевает сделать. Витория не заслужил увольнения" , - цитирует Колоскова Betonmobile.

Напомним, что Витория возглавил "Спартак" летом 2021 года. Под руководством португальского специалиста московский клуб вышел в 1/8 Лиги Европы и занял 9 место в чемпионате России после 18 туров, набрав 23 очка.

Ранее в СМИ появилась информация о заключении контракта Паоло Ваноли со "Спартаком" в ближайшие часы. Итальянец должен заменить Виторию на посту главного тренера клуба.


Теги: Колосков Спартак Витория
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