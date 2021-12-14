Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" хотят расширить обойму защитников и интересуются 21-летним футболистом.
"Это неправда", - приводит слова главы пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова "Матч ТВ".
Защитник Кирилл Боженов летом этого года перешел из "Химок" в "Ростов", после чего был отправлен в аренду в подмосковный клуб. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ за "Химки", результативными действиями не отметился. Всего за подмосковный клуб Баженов сыграл в 60 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к выступающему за "Химки" защитнику "Ростова" Боженову
"Спартак" опроверг информацию об интересе к Боженову
Защитник "Ростова" Кирилл Боженов, выступающий за "Химки" на правах аренды, не входит в сферу интересов "Спартака".
Фото: РПЛ