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В "Краснодаре" опровергли информацию о переходе в клуб защитника "Локомотива" Пабло

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Локомотива" Пабло в состав "быков".
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пабло перейдет в "Краснодар", если "железнодорожники" подпишут контракт с защитником "Шахтера" Марком Мампасси.

"Пабло переходит в "Краснодар"? Фэйк!" - приводит слова Хашига "РБ Спорт".

Защитник Пабло перешел в "Локомотив" зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел в составе "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за "Локо" Пабло сыграл в 31 матче, забив 2 гола. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.


Теги: Краснодар Локомотив Пабло Хашиг
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