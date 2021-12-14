Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пабло перейдет в "Краснодар", если "железнодорожники" подпишут контракт с защитником "Шахтера" Марком Мампасси.
"Пабло переходит в "Краснодар"? Фэйк!" - приводит слова Хашига "РБ Спорт".
Защитник Пабло перешел в "Локомотив" зимой 2021 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел в составе "железнодорожников" 17 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за "Локо" Пабло сыграл в 31 матче, забив 2 гола. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В "Краснодаре" опровергли информацию о переходе в клуб защитника "Локомотива" Пабло
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Локомотива" Пабло в состав "быков".
Фото: ФК "Локомотив"