Напомним, ранее Крыховяк обвинил руководство "Локомотива" во лжи. По словам польского футболиста, трансфер в "Краснодар" был осуществлен за его спиной.
Цорн отметил, что руководство "Локомотива" не лгало Крыховяку. По его словам, "железнодорожники" не утаивали информацию о трансфере от игрока.
"С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение. Нам поступило выгодное предложение от "Краснодара". К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. <...> Ни Ральф [Рангник], ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило", - сказал Цорн.
Источник: Спорт-Экспресс
Цорн: ни Рангник, ни я не врали Крыховяку. За его спиной ничего не происходило
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал обвинения полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка в адрес руководства "железнодорожников".
Фото: "Локомотив"