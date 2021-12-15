"К Арсену проявляют интерес не только из "Локомотива". Есть несколько клубов высокого уровня, которые им интересуются. Сейчас мы с ними разговариваем, но на данный момент конкретики никакой нет. Адамов - футболист "Урала". Все будет зависеть от того, смогут ли договориться клубы" - цитирует Алханова "РБ Спорт".
Информация о скором переходе футболиста в "Локомотив" появилась сегодня. Сообщалось, что переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии, а сам футболист готов присоединиться к железнодорожникам.
В нынешнем сезоне Адамов провел за "Урал" 17 матчей и отметился 1 голом. Также Валерий Карпин впервые включил его в список футболистов, вызванных в сборную России, где Адамов заменил Самошникова, получившего повреждение.
Дедушка Адамова: интерес к Арсену проявляют не только из "Локомотива".
Экс-президент "Ахмата" Хайдар Алханов, являющийся дедушкой игрока Арсена Адамова из "Урала", прокомментировал слухи о переходе защитника в "Локомотив".
Фото: РИА Новости