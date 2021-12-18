Ранее в СМИ появилась информация, что "быки" ведут переговоры с бразильским "Атлетико Минейро" о трансфере 28-летнего парагвайского центрального защитника.
"Переговоры с "Краснодаром" по Алонсо? Не могу говорить об этом, потому что сейчас нет ничего подобного. Интересен ли "Краснодару" Хуниор? Насколько я знаю, нет", - сказал Сератти.
Защитник Хуниор Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" с 2020 года. В общей сложности парагваец за бразильский клуб провел 88 матчей, забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач. Также Алонсо выступал за "Лилль", "Бока Хуниорс", "Серро Портеньо" и "Сельту".
За сборную Парагвая Хуниор Алонсо сыграл в 44 матчах и забил 2 гола.
Источник: Sport24
Источник: "Краснодар" ведет переговоры о трансфере основного центрального защитника сборной Парагвая
Агент Хуниора Алонсо прокомментировал информацию об интересе "Краснодара" к защитнику
Диего Сератти, агент защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо, прокомментировал слухи, что игроком интересуется "Краснодар".
Фото: Getty images