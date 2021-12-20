Нападающий "Шарлеруа" и сборной Ямайки Шамар Николсон, а также владеющий правами на игрока клуб значительно улучшат свое финансовое положение после трансфера форварда в "Спартак", сообщают бельгийские СМИ. По данным источника, сам футболист и руководство "Шарлеруа" получили "предложение, от которого нельзя было отказаться". Другое местное издание назвало сумму трансферной компенсации клубу за переход 24-летнего Николсона в "Спартак" - по информации источника, она составит около 10 миллионов евро.
В августе 2019 года "Шарлеруа" приобрел Николсона у словенского "Домжале" за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел за свой клуб 18 матчей национального чемпионата, забил в них 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник: nieuwsblad.be, DH Les Sports
"Предложение, от которого нельзя отказаться". Бельгийские СМИ назвали сумму, которую "Спартак" заплатит за Николсона
Названа сумма трансферной компенсации за переход форварда сборной Ямайки Николсона в московский "Спартак".
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