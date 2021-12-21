"Арсен – игрок футбольного клуба "Урал". Никто никуда не уходит, никто не переходит. Как они могут выйти на него и начинать какие-то переговоры без участия клуба? Вот вы мне сейчас звоните, хотите, чтобы мы напечатали телегу на "Локомотив"? Мы напишем. В честь чего мы должны его отпустить? На нас никто не выходил", - цитирует Иванова Спорт день за днем.
Напомним, в последние дни появилась информация, что переход Адамова в "Локомотив" уже на финишной стадии. Сообщалось, что клубам осталось только договориться о сумме трансфера.
В нынешнем сезоне Адамов провел за "Урал" 17 матчей и отметился 1 голом. Он перебрался в Екатеринбург в начале этого года из "Ахмата" за сумму около 50 тысяч евро. Сейчас его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.
Также Адамов в октябре впервые получил вызов в сборную России.
Иванов: Адамов - игрок "Урала". Хотите, чтобы мы напечатали телегу на "Локомотив"? Мы напишем
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о скором уходе защитника екатеринбуржцев Арсена Адамова в "Локомотив".
Фото: РИА Новости