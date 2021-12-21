"ЦСКА - великий клуб не только России, но и СССР. В России он лет 15 был законодателем мод и по результатам, и по представительству в сборной. Стабильность — показатель уровня, класса. С уходом Влашича не нашлось игрока, который был бы ярким лидером в атакующих действиях", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Напомним, хорватский полузащитник перебрался в "Вест Хэм" в конце августа. Лондонцы заплатили за его трансфер около 30 млн евро.
С момента перехода Влашич сыграл 6 матчей в АПЛ и не успел отметиться результативными действиями.
ЦСКА после завершения первой части РПЛ идет 4-м, набрав 30 очков в 18 турах. Отставание красно-синих от лидирующего "Зенита" составляет 8 очков.
Газзаев: с уходом Влашича в ЦСКА не нашлось игрока, который был бы ярким лидером
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил, как повлиял на "армейцев" уход полузащитника Николы Влашича в "Вест Хэм".
Фото: РПЛ