В "Спартаке" отреагировали на информацию о запрете Рую Витории комментировать уход из клуба

В "Спартаке" отреагировали на информацию, согласно которой клуб добавил специальный пункт при расторжении контракта с Руем Виторией, чтобы тренер публично не комментировал свою отставку.

Фото: "Российская газета"





"В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода", - сказал Зеленов.



Напомним, что ранее "



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СМИ: "Спартак" запретил Витории комментировать свою отставку Как сообщил Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу московского клуба, в договоре действительно есть такой пункт."В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода", - сказал Зеленов.Напомним, что ранее " Спартак " расстался с Руем Виторией, занявшим пост главного тренера команды перед началом текущего сезона. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Под руководством португальского специалиста "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В РПЛ "красно-белые" идут девятыми, набрав 23 очка.Источник: Спорт-Экспресс