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Агент Йебоа: все клубы влюблены в него. Он может быть топ-игроком для "Локо", но на данный момент они не обращались

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы нападающего австрийского "Штурма" Келвина Йебоа, отреагировал на слухи об интересе "Локомотива" к его клиенту.
Фото: ФК "Штурм"
"Нет, на данный момент "Локомотив" не обращался. Но могу сказать, что все клубы влюблены в него. Он может быть топ-игроком для "Локо", цитирует Кастанью Sport24.

Напомним, сегодня появилась информация, что Йебоа входит в шорт-лист "Локомотива" среди кандидатов на усиление позиции форварда.

В текущем сезоне нападающий ганского происхождения провел 28 матчей за "Штурм", забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач. Он идет вторым в гонке бомбардиров австрийской бундеслиги. С сентября он вызывается в молодежную сборную Италии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йебоа в 4 млн евро.


Теги: Локомотив Штурм Российские трансферы
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