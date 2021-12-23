В "Уфе" прокомментировали информацию об интересе "Базеля" к Агаларову

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что форвардом Гамидом Агаларовым интересуется "Базель".

Фото: "Уфа"





"По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", - сказал Газизов.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Агаларов забил 13 голов. Нападающий "Уфы" является лучшим бомбардиром чемпионата.



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Источник: Газизов сообщил, что швейцарский клуб не делал "Уфе" предложений по трансферу Агаларова."По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", - сказал Газизов.Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Агаларов забил 13 голов. Нападающий "Уфы" является лучшим бомбардиром чемпионата. Уфа " занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.Источник: Спорт-Экспресс