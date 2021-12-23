Газизов сообщил, что швейцарский клуб не делал "Уфе" предложений по трансферу Агаларова.
"По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", - сказал Газизов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Агаларов забил 13 голов. Нападающий "Уфы" является лучшим бомбардиром чемпионата.
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Уфе" прокомментировали информацию об интересе "Базеля" к Агаларову
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что форвардом Гамидом Агаларовым интересуется "Базель".
Фото: "Уфа"