Напомним, у 27-летнего футболиста летом 2022 года заканчивается контракт с петербургским клубом.
По информации источника, стороны продолжают диалог по поводу нового соглашения. Отмечается, что переговоры проходят трудно.
"Пока находимся в диалоге. Все как обычно", - сказал представитель Сутормина Александр Клюев.
Полузащитник Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 83 матчах и забил 12 мячей.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" продолжает переговоры с Суторминым о новом контракте
"Зенит" намерен сохранить в своем составе полузащитника Алексея Сутормина.
Фото: ФК "Зенит"