Агент Комличенко: пришли в "Ростов", чтобы вернуться в сборную

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего "Ростова" Николая Комличенко, заявил, что его клиент настроен проявить себя во второй части сезона.

Фото: ФК "Ростов"





"Пришли в "



Нападающий Николай Комличенко в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В составе



Контракт Комличенко рассчитан до 30 июня 2024 года. Напомним, Комличенко летом 2021 года перешел в донской клуб из " Динамо " на правах аренды до конца сезона."Пришли в " Ростов " для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Остальное оставим до лета. Главное сейчас - помочь "Ростову" и себе", - приводит слова Клюева Metaratings Нападающий Николай Комличенко в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В составе сборной России 26-летний футболист дебютировал в 2019 году, на его счету 3 матча в футболке национальной команды и один забитый мяч.Контракт Комличенко рассчитан до 30 июня 2024 года.