Юрист "Спартака" призвала Газизова обсудить его требования к клубу

Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова обратилась к бывшему гендиректору "красно-белых" Шамилю Газизову после его слов о владельце клуба Леониде Федуне.
Фото: ТАСС
Юрист призвала Газизова связаться с ней. По словам Завьяловой, она готова обсудить с Газизовым его требования к "Спартаку".

"В очередной раз призываю Шамиля Газизова: пожалуйста, свяжитесь со мной, что бы вы обо мне ни думали, что бы ни говорили про меня в своих интервью. Я профессиональный человек и готова вас услышать, у меня есть большой опцион на переговоры с вами. Пожалуйста, просто свяжитесь со мной. Давайте просто поговорим о том, что вы хотите, что мы можем от вас услышать, на что согласиться", - сказала Завьялова.

Напомним, ранее сообщалось, что Газизов подал новый иск к "Спартаку" на 101 миллион рублей.

Кроме того, Газизов рассказал, что владелец "Спартака" Леонид Федун при найме на работу написал расписку, в которой предложил ему получить часть акций московского клуба.

Источник: Чемпионат

Газизов заявил, что при найме на работу Федун обещал ему акции "Спартака"


Теги: Спартак Газизов
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