Как сообщает источник, стороны уже подписали соглашение, и в ближайшее время "Спартак" официально объявит о трансфере.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Пруцев провел за "Крылья Советов" 17 матчей и не отличился результативными действиями.
"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, в активе "красно-белых" 23 очка.
Источник: РБ Спорт
Источник: Пруцев подписал контракт со "Спартаком"
Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев заключил контракт со "Спартаком".
Фото: РПЛ