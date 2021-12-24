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Агент Фукса — об интересе "Сельты": Бруно останется в ЦСКА

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Сельты".
Фото: ПФК ЦСКА
— Аренда в "Сельту"? Нет, нет, Бруно останется в ЦСКА, — рассказал агент в интервью Metaratings.

Ранее появилась информация, что испанский клуб может арендовать 22-летнего бразильского футболиста армейцев. Бруно Фукс стал футболистом ЦСКА в августе 2020 года, перейдя за восемь миллионов евро из "Интернасьонала". В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырех матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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Теги: Сельта ЦСКА Бруно Фукс Ла Лига Российские трансферы
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