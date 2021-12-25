— Могу сказать, что в борьбе за выживание Агаларов будет сумасшедшей потерей для "Уфы", — рассказал Григорян в интервью Eurostavka.
Ранее сообщалось, что 21-летним Агаларовым интересуется швейцарский "Базель", который может заменить российским форвардом Артура Кабрала.
В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых забил 13 голов. Россиянин является лучшим бомбардиром турнира. Контракт форварда истекает в конце 2022 года.
Григорян: в борьбе за выживание Агаларов будет сумасшедшей потерей для "Уфы"
Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян прокомментировал информацию об интересе "Базеля" к нападающему "Уфы" Гамиду Агаларову.
Фото: ФК "Уфа"