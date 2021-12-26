Агент Банатин: прогресс Глебова во многом запустил Карпин. Разглядел моменты, в которых нужно прибавить

Футбольный агент Павел Банатин, работающий с опорным хавбеком "Ростова" Данилом Глебовым, рассказал о причинах прогресса игрока в 2021 году.

Фото: ФК "Зенит"





22-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов в 2021 году принял участие во всех официальных матчах желто-синих - 29 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России. Все встречи хавбек начинал в стартовом составе, 29 матчей из 31 Глебов провел полностью. На его счету 4 забитых гола (все в осенней части сезона-2021/2022) и 5 результативных передач (1 в прошлом сезоне, 4 в текущем). С октября 2021 года Глебов стал постоянным капитаном "Ростова". Также прошедшей осенью футболист получил вызовы на два сбора национальной команды России, которую с июля 2021 года тренирует работавший до этого с "Ростовом" Валерий Карпин, и принял участие в двух матчах сборной - против Кипра и Хорватии. - С чем можно связать такой прогресс Глебова, есть ли какая-то кнопка, запустившая это движение? Во многом эта кнопка - Валерий Карпин. Он разглядел моменты, в которых Глебову стоит прибавить и развить свои качества. Мне кажется, после осенних матчей нет ни одного человека, который сказал бы, что Глебова вызывали в сборную России только потому, что он долгое время играл у Карпина в "Ростове", - приводит слова Банатина " СЭ ".22-летний опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов в 2021 году принял участие во всех официальных матчах желто-синих - 29 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России. Все встречи хавбек начинал в стартовом составе, 29 матчей из 31 Глебов провел полностью. На его счету 4 забитых гола (все в осенней части сезона-2021/2022) и 5 результативных передач (1 в прошлом сезоне, 4 в текущем). С октября 2021 года Глебов стал постоянным капитаном "Ростова". Также прошедшей осенью футболист получил вызовы на два сбора национальной команды России, которую с июля 2021 года тренирует работавший до этого с "Ростовом" Валерий Карпин, и принял участие в двух матчах сборной - против Кипра и Хорватии.