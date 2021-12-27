Прайс заявил, что "Спартак" принял верное решение, пополнившись Николсоном. Также он выразил уверенность в том, что Шамар преуспеет в московской команде и забьет много голов за "красно-белых".
"Спартак" принял мудрое решение, подписав его. Он забьет много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в "Спартаке" после себя наследие", - сказал Прайс.
Напомним, ранее "Спартак" объявил о трансфере ямайского форварда Шамара Николсона из "Шарлеруа". Нападающий заключил с москвичами контракт, рассчитанный до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Экс-тренер Николсона: Шамар преуспеет в "Спартаке" и оставит после себя наследие
Эндрю Прайс, тренировавший новичка "Спартака" Шамара Николсона в его первой профессиональной команде "Бойз Таун" из Кингстона, высказался о перспективах игрока в московском клубе.
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