Напомним, в апреле будущего года "красно-белым" исполнится 100 лет. В честь юбилея москвичи обновили логотип, который оставался неизменным с 2013 года.
"Обо всех акциях, приуроченных к столетию "Спартака", мы сообщим в новом году. Планируется провести ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую", - сказал Зеленов.
Напомним, 17 декабря "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год. В тот же день состоялась презентация Ваноли, а также прошла первая пресс-конференция итальянца в качестве наставника "красно-белых".
В чемпионате России "Спартак" на зимнюю паузу ушел на 9-й строчке, набрав в 18 матчах 23 очка. Отставание от первого места в таблице РПЛ составляет 15 очков, а от зоны еврокубков - 7 баллов.
Источник: "СЭ"
Стало известно, как будет выглядеть обновленная эмблема "Спартака"
В "Спартаке" планируют провести ряд мероприятий к столетию клуба
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о планах на юбилей клуба.
Фото: ФК "Спартак"