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Источник: переход Сергеева в "Зенит" является личной инициативой Семака

Наставник "Зенита" Сергей Семак убедил руководство клуба подписать форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: "Зенит"
Как сообщает источник, переход Сергеева в "Зенит" является личной инициативой Семака. Специалист убедил руководство клуба в необходимости трансфера игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергеев находится в Петербурге и проходит медицинское обследование для "Зенита". Ожидается, что вскоре он подпишет контракт с клубом.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев принял участие в 18 матчах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Metaratings

Источник: "Зенит" заплатит за Сергеева 2,15 млн евро


Теги: Сергеев Семак Крылья Советов Зенит
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