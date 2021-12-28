Как сообщает источник, переход Сергеева в "Зенит" является личной инициативой Семака. Специалист убедил руководство клуба в необходимости трансфера игрока.
Напомним, ранее сообщалось, что Сергеев находится в Петербурге и проходит медицинское обследование для "Зенита". Ожидается, что вскоре он подпишет контракт с клубом.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Сергеев принял участие в 18 матчах, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" заплатит за Сергеева 2,15 млн евро
Источник: переход Сергеева в "Зенит" является личной инициативой Семака
Наставник "Зенита" Сергей Семак убедил руководство клуба подписать форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: "Зенит"