— Если Сергеев перейдет в "Зенит", это будет большой шаг в его карьере. Любой команде требуется свежесть, и Иван может ее дать "Зениту", — рассказал Семшов в интервью "РБ Спорту".
Ранее стало известно, что 26-летний нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев проходит медицинское обследование для санкт-петербургского "Зенита". Эту информацию подтвердил и генеральный директор команды с берегов Невы Александр Медведев.
"Крылья Советов" после 18 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице восьмое место с 27 очками.
Уткин: медосмотр стоит пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит "Зенит"
Семшов: Сергеев может дать свежесть "Зениту"
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал возможный переход в команду нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: Getty Images