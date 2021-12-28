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Семшов: Сергеев может дать свежесть "Зениту"

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал возможный переход в команду нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Фото: Getty Images
— Если Сергеев перейдет в "Зенит", это будет большой шаг в его карьере. Любой команде требуется свежесть, и Иван может ее дать "Зениту", — рассказал Семшов в интервью "РБ Спорту".

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев проходит медицинское обследование для санкт-петербургского "Зенита". Эту информацию подтвердил и генеральный директор команды с берегов Невы Александр Медведев.

"Крылья Советов" после 18 туров чемпионата России занимает в турнирной таблице восьмое место с 27 очками.

Уткин: медосмотр стоит пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит "Зенит"


Теги: Крылья Советов Зенит Семшов Сергеев
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