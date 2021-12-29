Сообщается, что стороны уже провели переговоры о личном контракте 24-летнего футболиста. Если он будет согласован, то "Локомотив" начнёт переговоры со "Спартой".
В нынешнем сезоне Пулкраб в 14 матчах чемпионата Чехии забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
"Локомотив" после 18 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице шестую строчку с 28 очками.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Локомотив" может подписать нападающего "Спарты"
Нападающий чешской "Спарты" Матей Пулкраб заинтересовал московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"