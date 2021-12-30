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Отец Классена: был интерес от европейских клубов, но от "Спартака" поступило конкретное предложение

Сергей Классен отец Леона Классена, о приобретении которого сегодня объявил "Спартак", поделился мнением о перспективах сына в клубе.
Фото: РФС
"Если бы не верили в том, что у него все получится в «Спартаке», не подписывали бы контракт. Я большой фанат "Спартака" с детства. Так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба.

Был интерес от европейских клубов, но от "Спартака" поступило конкретное предложение", - цитирует Классена в Sport24.

"Спартак" объявил о трансфере сегодня. До этого защитник выступал за австрийский "Тироль". По данным Transfermarkt сумма выкупа составила 900 тысяч евро. Контракт подписан до 2025 года.

В текущем сезоне Классен провел в австрийской Бундеслиге 20 матчей, в которых отдал 6 голевых передач. В октябре он дебютировал за молодежную сборную России, выйдя на замену в матче против сверстников из Литвы.


Теги: Классен Спартак Тироль Российские трансферы
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