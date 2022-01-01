- Единственное, что мне нравится - он поиграл в футбол в свое время. Как игрока его сейчас, наверное, никто уже не помнит, но другое дело, что им он был. Это уже плюс. Я никогда не пойму и не приму того, что мне рассказывают люди, которые никогда не играли в футбол, - передает слова Мостового "Газета.Ru".
49-летний итальянский тренер Паоло Ваноли во время своей игровой карьеры выступал на позиции левого защитника. В его биографии есть выступления за "Парму", "Фиорентину" и "Глазго Рейнджерс". В составе "Пармы" Ваноли становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии, отличившись забитыми голами в финалах обоих турниров, также он выигрывал Кубок Италии и в составе "Фиорентины". 17 декабря 2021 года Паоло Ваноли был назначен на должность главного тренера московского "Спартака".
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Мостовой: единственное, что мне нравится в Ваноли - он в свое время поиграл в футбол
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о новом главном тренере команды Паоло Ваноли.
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