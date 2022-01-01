- Ясно, что "Спартак" с девятого места должен подняться. Команда-то собрана хорошая, - цитирует Мостового "Газета.Ru".
Московский "Спартак" к зимнему перерыву в Российской премьер-лиге занимает девятую строчку в турнирной таблице. После 18 сыгранных матчей в активе красно-белых 23 набранных очка. Отставание московского клуба от восьмого места составляет 4 очка, на те же самые 4 очка "Спартак" опережает "Нижний Новгород", который находится по итогам осенней части чемпионата в зоне стыковых матчей.
Мостовой оценил перспективы "Спартака" в РПЛ на оставшуюся часть сезона
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на турнирное положение красно-белых в чемпионате России.
Фото: РИА Новости