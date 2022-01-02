"Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы. Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба", - цитирует Парфенова "ТАСС".
"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли 17 декабря. Перед началом первого тренировочного сбора красно-белые подписали уже 4-х новичков: полузащитника "Арсенала" Даниила Хлусевича, голкипера "Факела" Илью Свинова, форварда "Шарлеруа" Шамара Николсона и защитника "Тироля" Леона Классена. Также в ближайшее время ожидается переход Данила Пруцева из "Крыльев Советов".
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте, у них в активе 23 очка. Руководство клуба поставило перед Ваноли задачу бороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне.
Парфенов - о "Спартаке": если сразу пошли трансферы, значит у нового тренера есть поддержка
Бывший тренер "Арсенала" и "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал положение нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли.
Фото: Матч ТВ