Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
1 - 0
Бернли1 тайм
П1 1.22X 5.5П2 15
Брентфорд
0 - 1
Астон Вилла1 тайм
П1 11X 4.33П2 1.33
Саутгемптон
Перенесён
Ньюкасл
Эвертон
0 - 2
Брайтон1 тайм
П1 23X 8.5П2 1.1
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
1 - 0
Реал Мадрид2 тайм
П1 1.33X 3.75П2 19
Атлетико
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.44X 4.5П2 8
Эльче
18:15
ГранадаНе начат
П1 2.43X 3.15П2 3.2
Бетис
20:30
СельтаНе начат
П1 1.84X 3.8П2 4.3
Алавес
20:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.7X 3.15П2 2.21
Мальорка
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.5X 3.2П2 2.26

Парфенов - о "Спартаке": если сразу пошли трансферы, значит у нового тренера есть поддержка

Бывший тренер "Арсенала" и "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал положение нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли.
Фото: Матч ТВ
"Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы. Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба", - цитирует Парфенова "ТАСС".

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли 17 декабря. Перед началом первого тренировочного сбора красно-белые подписали уже 4-х новичков: полузащитника "Арсенала" Даниила Хлусевича, голкипера "Факела" Илью Свинова, форварда "Шарлеруа" Шамара Николсона и защитника "Тироля" Леона Классена. Также в ближайшее время ожидается переход Данила Пруцева из "Крыльев Советов".

"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 9-м месте, у них в активе 23 очка. Руководство клуба поставило перед Ваноли задачу бороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне.


Теги: Ваноли Парфенов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится

Последние новости

"Барселона" не может внести в заявку новичка Феррана Торреса из-за потолка зарплат
Защитник "Зенита-2" Сандрачук: бразильцы вообще не задумываются над тем, как работать с мячом, у них это в крови
СМИ: "Краснодар" готов предложить 8 миллионов евро за основного центрбека сборной Парагвая 2
Назван срок действия контракта, который "Динамо" предлагает Смолову 3
Источник: Смоловым интересовались "Дженоа", "Зенит" и ЦСКА. Шевченко встречался с форвардом 7
Агент Луиса Фелипе: "Зенит" большой клуб, но с нами никто не связывался
Четыре аренды и ужасная статистика. Как складывался первый заход Смолова в "Динамо"
Жоржиньо: многим командам было бы тяжело с "Зенитом", окажись он в АПЛ 7
Месси заразился коронавирусом 1
Орещук: вопрос, готов ли Смолов падать в деньгах. "Динамо" никогда не даст столько, сколько он получал в "Локо"
"Ньюкасл" может арендовать Обамеянга с правом выкупа
Сафонов: не думаю, что Смолов будет первым выбором в "Динамо", там есть Тюкавин с Грулевым
"Милан" может летом подписать Белотти, которым интересовался "Зенит"
Селюк: я не верил, но в ближайшее время Смолов точно станет динамовцем 1
Источник: "Зенит" может подписать защитника "Лацио" Луиса Фелипе 5
"Баварии" предложили подписать Дембеле. Руководство мюнхенцев сомневается из-за характера игрока 1
Селюк: зачем Смолов нужен "Динамо"? Он нулевой футболист, должен работать садовником на участке внучки Ельцина 8
Смородская - о возможном уходе Смолова: "Локомотиву" лучше от этого не будет 2
Силкин: возвращение в "Динамо" стало бы ударным завершением карьеры Смолова
Переход Мораты в "Барселону" зависит от того, подпишет ли "Ювентус" Икарди или Кавани
Парфенов - о "Спартаке": если сразу пошли трансферы, значит у нового тренера есть поддержка 1
Терехов признался, что хотел завершить карьеру из-за решения "Динамо" разорвать контракт 1
Защитник "Манчестер Юнайтед" 4 января пройдёт медобследование для "Наполи"
Озил заинтересован в покупке турецкого клуба 2
"Профессионал до мозга костей. Лидер". Терехов — об Игоре Денисове 2
Смолов станет игроком "Динамо" 18
Источник: "ПСЖ" может приобрести полузащитника "Челси" за 60 миллионов евро 1
Мостовой — о Березуцком в ЦСКА: нет показухи, спокойно работает, — и команда уже на 4-м месте 7
В "Вулверхэмптоне" рассказали о будущем Невеша 1
Терехов: есть уверенность, что те команды, которые нам попали, можно и нужно обыгрывать и проходить на ЧМ
Все новости
-