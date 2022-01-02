"С учетом того, что у Федора бывают очень яркие всплески в карьере, это было бы интересно. Тем более он динамовский воспитанник, свой парень. Парень он амбициозный.
Я думаю, что в любом случае "Динамо" нужен опытный нападающий, более того, он просто необходим: там впереди практически одни молодые ребята. Стало бы возвращение в "Динамо" ударным завершением карьеры Смолова? Думаю, да, вполне", - цитирует Силкина "Матч ТВ" .
Сегодня появилась информация, что "Динамо" заинтересовано в возвращении форварда и уже ведет переговоры с "железнодорожниками", которые готовы отпустить Смолова за символическую плату. Его контракт с "Локомотивом" истекает по окончании сезона.
Смолов является воспитанником "Динамо", он выступал за клуб до 2015-го года, когда на правах свободного агента перебрался в "Краснодар". В 2018-м году "Локомотив" заплатил за него "быкам" около 9 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 15 матчей в РПЛ, в которых он забил 7 мячей. При этом последний раз он забивал в октябре в ворота "Рубина" (2:2).
Силкин: возвращение в "Динамо" стало бы ударным завершением карьеры Смолова
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал возможное возвращение форварда "Локомотива" Федора Смолова в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"