"Для России он хороший форвард. Будет полностью выкладываться, Сандро Шварц найдёт, куда его вписать. Конкуренция явно лишней не будет.
Но я не думаю, что Федя будет в "Динамо" первым выбором, там есть Тюкавин с Грулевым", - цитирует Сафонова "Metaratings".
Напомним, сегодня стало известно, что Смолов близок к возвращению в "Динамо", воспитанником которого является. Сообщается, что клубы близки к соглашению. "Железнодорожники" готовы отпустить форварда за символическую сумму, поскольку его соглашение с клубом истекает в конце сезона.
В текущем сезоне на счету Смолова 15 матчей за "Локомотив" в РПЛ, в которых он забил 7 голов. Порталом Transfermarkt его стоимость оценивается в 7 млн евро. В этом году Смолову исполняется 32 года.
Сафонов: не думаю, что Смолов будет первым выбором в "Динамо", там есть Тюкавин с Грулевым
Агент Алексей Сафонов отреагировал на слухи о возможном переходе форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"