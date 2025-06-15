«Альберт Риера действительно отказался от предложения ЦСКА, однако это было на словах - официального предложения не поступало. Риера в России будет работать только в «Спартаке», по крайней мере, он так говорит. Но думаю, что, скорее всего, он будет работать в Европе в больших клубах», - цитирует Голубина «Чемпионат».
Ранее появилась информация о том, что армейцы сделали предложение Риере по зарплате в размере 2,5 млн евро. Однако испанец сообщил ЦСКА о намерении остаться в словенском клубе.
В прошлом сезоне «Целе» занял четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Словении под руководством 43-летнего специалиста, набрав 61 очко. Также команда завоевала Кубок страны. В финале «Целе» разгромил «Копер» (4:0).
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Спортдиректор "Целе": Риера в России будет работать только в «Спартаке»
Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил, что главный тренер команды Альберт Риера отказался возглавить московский ЦСКА.
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