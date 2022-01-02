Комличенко отметил, что не удовлетворен своей игрой в прошлом году. По словам нападающего "Ростова", несмотря на положительные моменты, в целом он не выступал на надлежащем уровне.
"Как оцениваю для себя 2021 год в спортивном плане? Если говорить откровенно, то неудовлетворительно. Да, были хорошие и позитивные моменты. Как, например, наша ничья в Москве со "Спартаком", когда мы отыгрались на последних минутах, или гол в ворота "Зенита", но это отдельные эпизоды. В целом ни результат, ни статистика не были на уровне", - заявил Комличенко.
Отметим, что Комличенко пополнил состав "Ростова" в летнее трансферное окно. "Желто-синие" арендовали игрока у "Динамо".
В текущем розыгрыше РПЛ Комличенко поучаствовал в 18 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
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Комличенко оценил свои выступления в 2021 году
Форвард "Ростова" Николай Комличенко высказался о своих выступлениях в 2021 году.
Фото: ТАСС