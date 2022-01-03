Сафонов: достаточно вратарей, которые показывают уровень подготовки лучше Акинфеева. Я в том числе? Думаю, да

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о том, кто мог бы считаться лучшим вратарем страны.

Фото: ФК "Краснодар"





В нынешнем сезоне Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей и 6 раз оставил ворота на замке. На счету Акинфеева 18 встреч, 16 пропущенных голов и 9 сухих матчей.



Кроме того, летом прошлого года Сафонов дебютировал в составе "Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я его не назову лучшим вратарём России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают уровень своей подготовки лучше. Я в том числе? Думаю, да", - приводит слова Сафонова "Матч ТВ" В нынешнем сезоне Сафонов провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей и 6 раз оставил ворота на замке. На счету Акинфеева 18 встреч, 16 пропущенных голов и 9 сухих матчей.Кроме того, летом прошлого года Сафонов дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Польши (1:1). Дебютным официальным матчем Сафонова стала встреча с Финляндией (1:0) на Евро-2020. Сейчас стоимость Сафонова оценивается порталом Transfermarkt в 16 млн евро.