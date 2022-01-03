Кирьяков прокомментировал информацию о том, что "Фиорентина" намерена отдать Кокорина в аренду. По словам специалиста, было бы интересно посмотреть на связку Александра с его другом Павлом Мамаевым, ранее перешедшим в "Химки".
"Связка Кокорин - Мамаев в "Химках"? Было бы интересно на это посмотреть. Они оба хорошие футболисты, по крайней мере, для нашего чемпионата. Да, у них был непростой период, они это пережили. Вероятность их воссоединения в "Химках" есть, и можно посмотреть на это развитие событий не только с футбольной точки зрения", - сказал Кирьяков.
Источник: РБ Спорт
Кирьяков: Кокорин не помешал бы клубам РПЛ, претендующим на высокие места
Кирьяков: связка Кокорин - Мамаев в "Химках"? Было бы интересно на это посмотреть
Главный тренер "Ленинградца" Сергей Кирьяков ответил на вопрос о потенциальном переходе форварда Александра Кокорина из "Фиорентины" в "Химки".
Фото: "Фиорентина"