Кирьяков заявил, что Кокорину не нужно думать о завершении карьеры, несмотря на проблемы с игровым временем в "Фиорентине". По мнению тренера "Ленинградца", Александру стоит вернуться в Россию. Кокорин мог бы проявить себя в командах, претендующих на высокие места в РПЛ, считает Кирьяков.
"Стоит ли Кокорину думать о завершении карьеры? Я думаю, что нет. У него сейчас небольшие проблемы. Мы все ждали, надеялись, что он себя проявит в "Фиорентине", но пока не получается. Один из вариантов - вернуться в Россию, почему бы и нет. Он квалифицированный игрок для РПЛ. Александр точно не помешал бы клубам, которые ведут борьбу за высокие места", - заявил Кирьяков.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
Кирьяков: Кокорин не помешал бы клубам РПЛ, претендующим на высокие места
Наставник "Ленинградца" Сергей Кирьяков высказался о будущем форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"