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Ловчев — о Смолове: он выше классом нынешних молодых нападающих "Динамо"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном переходе нападающего "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: РИА Новости
— Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих "Динамо", — цитирует Ловчева "Советский спорт".

Ранее появилась информация, что 31-летний Смолов в январе станет игроком "Динамо", которое заплатит за него 10 миллион рублей. "Локомоти" хочет сэкономить на зарплате футболиста, которая составляет 3,1 миллиона евро в год. Контракт Смолова с железнодорожниками истекает летом текущего года.

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Теги: Динамо Локомотив Смолов Ловчев Российские трансферы
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