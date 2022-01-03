— Федор очень хороший форвард, на сегодня из российских центрфорвардов, наверное, лучший. Он забивной, и при этом умеет мяч придержать, когда надо, отдать хороший пас на партнера. Он просто выше классом нынешних молодых нападающих "Динамо", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Ранее появилась информация, что 31-летний Смолов в январе станет игроком "Динамо", которое заплатит за него 10 миллион рублей. "Локомоти" хочет сэкономить на зарплате футболиста, которая составляет 3,1 миллиона евро в год. Контракт Смолова с железнодорожниками истекает летом текущего года.
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Ловчев — о Смолове: он выше классом нынешних молодых нападающих "Динамо"
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном переходе нападающего "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
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