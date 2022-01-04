Ранее стало известно, что 28-летний защитник согласовал с российской командой контракт на четыре года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон. Как сообщает источник, трансфер Алонсо обойдётся "Краснодару" в восемь миллионов евро.
Напомним, команда Виктора Гончаренко закончила первую часть чемпионата России по футболу на пятом месте, набрав в 18 турах 29 очков.
Источник: СЭ.
Стало известно, сколько "Краснодар" заплатит за защитника "Атлетико Минейро"
Защитник "Атлетико Минейро" Хуниор Алонсо в ближайшее время станет игроком "Краснодара".
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