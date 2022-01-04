Напомним, ранее СМИ сообщили, что Алонсо согласился перейти в "Краснодар". При этом отмечалось, что клубы пока не договорились между собой. По данным прессы, "Краснодар" готов заплатить за парагвайца восемь миллионов евро.
Агент защитника подтвердил информацию о переговорах.
"На данный момент ведутся переговоры", - сказал Сератти.
Отметим, что контракт 28-летнего Алонсо с "Атлетико Минейро" рассчитан до лета 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в семь миллионов евро.
Источник: Sport24
Агент Хуниора Алонсо подтвердил данные о переговорах с "Краснодаром"
Агент Диего Сератти, представляющий интересы защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо, прокомментировал информацию о переговорах игрока с "Краснодаром".
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