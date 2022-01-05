По сведениям источника, бельгийский клуб готов продать 24-летнего эквадорца за 5,5 миллионов евро, хотя портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 миллиона. "Спартак" будет наблюдать за игроков в период зимних сборов.
Кайседо стал игроком ЦСКА в феврале прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил 17 голов и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году.
Источник: Bulgaria On Air.
Источник: "Спартаку" интересен форвард софийского ЦСКА
Фото: Getty Images