"Мне было бы интересно поработать с такой командой, "Краснодар" хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", - заявил Арвеладзе.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Арвеладзе является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара". Также пресса сообщала о заинтересованности клуба в услугах Марко Николича, ранее тренировавшего "Локомотив". Кроме того, в числе претендентов на пост наставника "быков" назывались Алексей Стукалов, работающий с "Уфой", и бывший тренер "Балтики" Евгений Калешин.
Накануне "Краснодар" отправил Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля минувшего года.
Источник: РБК
Арвеладзе: мне было бы интересно поработать с "Краснодаром"
Грузинский специалист Шота Арвеладзе заявил, что заинтересован в сотрудничестве с "Краснодаром".
Фото: ТАСС