Арвеладзе: мне было бы интересно поработать с "Краснодаром"

Грузинский специалист Шота Арвеладзе заявил, что заинтересован в сотрудничестве с "Краснодаром".

Фото: ТАСС





Напомним, ранее СМИ сообщили, что Арвеладзе является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара". Также пресса сообщала о заинтересованности клуба в услугах Марко Николича, ранее тренировавшего "



Накануне "Краснодар" отправил Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля минувшего года.



Источник: "Мне было бы интересно поработать с такой командой, " Краснодар " хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало", - заявил Арвеладзе.Напомним, ранее СМИ сообщили, что Арвеладзе является одним из кандидатов на пост главного тренера "Краснодара". Также пресса сообщала о заинтересованности клуба в услугах Марко Николича, ранее тренировавшего " Локомотив ". Кроме того, в числе претендентов на пост наставника "быков" назывались Алексей Стукалов, работающий с "Уфой", и бывший тренер "Балтики" Евгений Калешин.Накануне "Краснодар" отправил Виктора Гончаренко в отставку с поста главного тренера команды. Белорусский специалист работал с "быками" с апреля минувшего года.Источник: РБК