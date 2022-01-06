"Здесь не может быть анархии или демократии, это футбольная команда. У каждого футболиста есть своя работа, но также игроки должны иметь свой собственный стиль в команде.
Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором", – сказал Черчесов.
Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. Сообщалось, что он также находился в числе претендентов на пост тренера сборной Польши, на тот момент занимаемый Пауло Соузой.
До этого Черчесов возглавлял сборную России, "Динамо", "Спартак" и польскую "Легию".
Источник: Origo
Черчесов: если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором
Новый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, как планирует выстраивать отношения с командой.
Фото: "Ференцварош"