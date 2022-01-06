По словам Оганесяна, "Динамо" правильно поступило, нацелившись на трансфер Смолова. При этом Дзюба не был бы полезен для "бело-голубых", считает функционер.
"Правильно ли "Динамо" сделало, что нацелилось на Смолова, а не, скажем, на Дзюбу? Конечно. Считаю, что Артем недостоин носить футболку "Динамо". Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в "Спартак". Там интриг хватает, будет чувствовать себя как рыба в воде", - заявил Оганесян.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" заинтересовано в трансфере Смолова. Игрок может перейти в стан "бело-голубых" в ближайшее время.
Отметим, что "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 36 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Оганесян: Дзюба недостоин носить футболку "Динамо". Ему дорога в "Спартак", там интриг хватает
Футбольный функционер Валерий Оганесян ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо", упомянув форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: РИА Новости