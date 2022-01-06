Оганесян отметил, что трансфер Смолова является хорошим вариантом для "Динамо" и для самого футболиста. По словам функционера, у Федора высокий уровень мотивации, поскольку он готов на уменьшение зарплаты ради перехода в стан "бело-голубых".
"Переход Смолова в "Динамо" стал бы очень хорошим вариантом как для футболиста, так и для клуба. Ему не надо адаптироваться в РПЛ, это один из лучших нападающих в нашем чемпионате, у него отличный набор качеств - скорость, удар, техника. То есть риски промахнуться сведены к минимуму. <...> По моим данным, Смолов готов пойти на уменьшение зарплаты, что говорит о высокой футбольной мотивации", - заявил Оганесян.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" нацелено на приобретение Смолова у "Локомотива". Трансфер нападающего может быть оформлен в ближайшее время.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов провел 15 матчей и забил семь голов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Оганесян: Смолов готов пойти на уменьшение зарплаты ради трансфера в "Динамо". Это говорит о высокой мотивации
Футбольный функционер Валерий Оганесян поделился мнением о потенциальном трансфере форварда "Локомотива" Федора Смолова в "Динамо".
Фото: "Локомотив"