- Почему "Локомотив" не объявляет о трансфере Кухты? Мы всё еще ведем переговоры по поводу условий личного контракта Яна. Клубы еще вчера официально договорились, так что всё нормально, "Локомотив" ждет, когда переговоры полностью закончатся. Думаю, сегодня его уже официально объявят, - передает слова Мартиновича Sport24.
Ранее появилась информация, что московский "Локомотив" ведет переговоры о трансфере 24-летнего форварда пражской "Славии" Яна Кухты. По сообщениям агента футболиста Милана Мартиновича, "железнодорожники" подпишут с чешским нападающим 4-летний контракт. В текущем сезоне Кухта провел за свой клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.
Агент Кухты: ведем переговоры по личному контракту Яна, клубы уже договорились. Думаю, сегодня "Локомотив" его объявит
Агент чешского нападающего "Славии" Яна Кухты Милан Мартинович рассказал о ходе переговоров с московским "Локомотивом".
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