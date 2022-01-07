По данным источника, представитель футболиста прибудет в Москву для переговоров завтра, 8 января. Сообщается, что "армейцы" арендуют Языджи до конца сезона с опцией выкупа.
Полузащитник Юсуф Языджи выступает за "Лилль" с лета 2019 года. В текущем сезоне турецкий футболист провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. Всего за "догов" 24-летний хавбек сыграл в 89 матчах и забил 16 мячей. Контракт Языджи с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: агент полузащитника "Лилля" Языджи 8 января прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА
Полузащитник "Лилля" Юсуф Языджи может продолжить карьеру в РПЛ.
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