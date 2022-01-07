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Лацевич: Евгеньев никогда никого не боялся. Решит проблемы с контрактом - и в сборную вернется

Воспитанник молодежной системы "Динамо" Станислав Лацевич рассказал о характере центрального защитника бело-голубых Романа Евгеньева.
Фото: РИА Новости
- Всегда ли был таким железным Евгеньев? Никогда никого не боялся, даже крепких и взрослых ребят. Лез во все стыки. Тренер в академии Роме не доверял, он сидел в запасе. Потом резко прорвался - за счет уверенности. Насколько знаю, сейчас у него проблемы с контрактом - но когда решит, и в сборную вернется, - приводит слова Лацевича Sport24.

22-летний центральный защитник "Динамо" Роман Евгеньев в текущем сезоне провел за бело-голубых 10 матчей во всех турнирах (8 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России) и отметился забитым голом в одной из кубковых встреч. В трех из четырех последних игр подопечных Сандро Шварца в чемпионате России футболист оставался в запасе. В ноябре 2020 года Евгеньев провел 1 матч в Лиге наций за сборную России.


Теги: Динамо Евгеньев
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